“Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”. E’ questo il virgolettato riportato da ‘Repubblica’ che avrebbe rivolto Massimiliano Allegri ad Andrea Agnelli prima del suo addio alla Juventus. Il tecnico livornese si sarebbe infatti incontrato con il presidente bianconero prima di lasciare il club e avrebbe rivolto a lui questo consiglio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Un consiglio arrivato subito prima che il tecnico lasciasse il club e che Agnelli non ha poi chiaramente colto. Il suggerimento restò infatti lettera morta, con la Juventus che aveva appena vinto il suo ottavo scudetto consecutivo e con la Champions League sfumata ma non per colpa del portoghese. La sensazione, a Torino, era quella che con alcuni giusti innesti si potesse costruire attorno all’attaccante ex Real Madrid una squadra che potesse competere ai massimi livelli anche in Europa.

Nel frattempo il futuro del portoghese, legato ai bianconeri da un altro anno di contratto continua a far discutere. Il suo stipendio faraonico, soprattutto di questi tempi, sarebbe difficilissimo da sostenere per la maggior parte dei top club europei. Ma Jorge Mendes starebbe lavorando addirittura da più di un anno ad un possibile addio del giocatore da Torino.