Ha fatto rumore il lancio della maglia da parte di Ronaldo dopo Juventus-Genoa. Giuliano Marchisciano, tra i fotografi presenti allo Stadium, ha spiegato quanto accaduto ai microfoni di CMIT TV: “Il raccattapalle gli ha chiesto la maglia, e Ronaldo gliel’ha gettata visto che non poteva passargliela per mano per via del covid. Per la rabbia non ha indovinato il lancio. Poi il raccattapalle l’ha presa… Era già successo in altre circostanze di dare la maglia, anche con il pubblico. Anche se è un atto vietato chiedere le maglie ai giocatori… Al campo io non ho mai preso una maglia”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio a centrocampo | L’affare che non piace a Ronaldo e Perez

Marchisciano ha proseguito la sua analisi: “Ronaldo è presuntuoso? Assolutamente no – prosegue Marchisciano – E’ uno che incita i compagni, ha abbracciato Morata, si arrabbia con se stesso. Rimarrà alla Juve? io spero di sì”.