Ronaldo nervoso al termine di Juventus-Genoa: presunto lancio della maglia dell’attaccante portoghese, la ricostruzione

La Juventus vince, ma Ronaldo non sorride. L’attaccante portoghese è rimasto a secco contro il Genoa nel successo per 3-1 della squadra di Pirlo ed è apparso nervoso durante il match. Lo stesso allenatore nel post gara ha spiegato che ‘CR7’ voleva fare gol e non riuscirci non lo ha fatto contento. Ci sono però alcune immagini che sono circolate sui social e che hanno fatto discutere. Nelle foto si nota Ronaldo togliersi la maglia e gettarla via: un gesto che ha richiamato alla memoria quanto fatto dallo stesso portoghese con la fascia da capitano della sua Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Genoa, Rovella subito bianconero? La risposta di Ballardini

Inevitabili le polemiche anche se in realtà Ronaldo non ha gettato la maglia a terra. Il portoghese ha, infatti, lanciato la maglietta bianconera numero 7 ad un raccattapalle che gliela aveva chiesta. Più che consegnargliela però, Ronaldo – nervoso per non essere riuscito ad andare in gol – l’ha lanciata in modo stizzoso.