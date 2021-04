Juventus-Genoa, Rovella subito bianconero? La risposta di Ballardini

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro la Juventus all’Allianz Stadium

Genoa sconfitto per 3-1 in casa della Juventus. Ai ‘Grifoni’ di Davide Ballardini non è bastata la rete di Scamacca di fronte ai bianconeri di Pirlo. Le parole in conferenza stampa dell’allenatore ospite: “Abbiamo fatto una buona partita, peccato per gli errori commessi in occasione dei primi due gol. Mi è piaciuta la reazione della squadra che ha riaperto la gara, prima del 3-1 della Juve. Ci resta la prestazione e la bella partita dei ragazzi: di quello sono soddisfatto”.

Ballardini ha risposto successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle prove di Scamacca e Rovella, e se quest’ultimo sia già pronto per il salto alla Juve: “Rovella ha fatto una buona partita, come del resto Scamacca, di fronte ad una grande squadra ed in salute come la Juventus. Devono migliorare entrambi, sono giovani, ma hanno qualità importanti. Nelle grandi squadre come la Juve ci giocano giocatori che hanno qualità importanti”.