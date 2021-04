Al termine di Juventus-Genoa ha parlato Andrea Pirlo: il tecnico bianconero ha commentato la vittoria casalinga

La Juventus vince anche contro il Genoa e resta al terzo posto in classifica. Al termine del successo per 3-1 Andrea Pirlo ha commentato il match a ‘Sky’: “Eravamo partiti bene, sembrava tutto facile. A fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e ci era già successo in altre partite. Poi ci siamo abbassati troppi, non sfruttando al meglio alcune occasioni”.

RONALDO – “Ci teneva a far gol, anche perché la partita si era messa in una certa maniera. Fa parte dei campioni, ma sono cose normali che capitano”.

CHIELLINI – “Abbiamo parlato perché avevano cambiato il sistema di gioco e ci avevano creato qualche difficoltà”.

PUNTI PERSI – “E’ capitano in qualche partita dove abbiamo perso punti per strada con avversari che sembravano più abbordabili. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sembravamo in dominio nel gioco poi qualche disattenzione ci ha portato a faticare più del solito”.

SOTTO ESAME – "Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame. E' normale che tutti gli allenatori siano sotto esami. Lavoro perché ho passione per il calcio, le difficoltà mi portano a lavorare ancora di più e migliorare. Voto? Mi do un sei di stima: potevo fare di più, quando non raggiungi certi risultati il principale risultato è l'allenatore quindi devo continuare a lavorare per fare meglio".

Juventus-Genoa, Pirlo: “Dybala? Rinnovo è questione societaria”

RINNOVO DYBALA – “Sono cose che riguardano la società. Ho la fortuna di allenare campioni come Dybala: quest’anno non lo abbiamo avuto molto a disposizione. Per il resto compete ai dirigenti”.

CUADRADO – “Era ammonito e aveva già rischiato e lo abbiamo preferito salvaguardare”.

IDEA DI CALCIO – “Ho la mia idea in testa, quest’anno non l’abbiamo realizzata serve ma devo continuare a perseguirla”.