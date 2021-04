La vittoria contro il Genoa non basta per arginare le critiche sulla Juventus: sui social nel mirino Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo

Non basta la vittoria contro il Genoa alla Juventus per frenare le critiche. Nonostante i due gol in avvio di partita, i bianconeri fanno i conti con la protesta dei tifosi. Nel mirino finisce soprattutto Cristiano Ronaldo, protagoniste di una prova sicuramente non eccellente. La prestazione del portoghese non va giù ai tifosi e sui social piovano critiche: “Atteggiamento pietoso” scrive un utente ed un altro evidenzia il “divieto di sostituire Ronaldo“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Polemiche che toccano anche Pirlo: alcune scelte dell’allenatore non sono state accolte con favore dal popolo bianconero. In particolare l’avvio stentato del secondo tempo, dopo la sostituzione di Cuadrado con Alex Sandro, è messo sotto accusa e c’è chi parla di una Juventus “senza allenatore in panchina”.

Ecco alcuni tweet su Juventus-Genoa con le critiche a Ronaldo e Pirlo:

Questa @juventusfc senza allenatore in panchina può subire chiunque anche Porto Benevento e Genoa #Pirlolandia #ZeruTituli #JuveGenoa — Nick Sartori (@sartmobile) April 11, 2021

Siccome 11 vs 11 eravamo troppo forti, il dilettante #pirlo toglie #cuadrado e inserisce #alexsandro x dare l’uomo in più all’avversario. Male male a tratti malissimo #JuveGenoa — DANILO DI CARA (@danilo_cara) April 11, 2021