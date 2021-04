Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile affare tra Juventus e Manchester United. Uno scambio che però non farebbe particolarmente piacere a Cristiano Ronaldo

Nel corso della prossima finestra di calciomercato estivo, la Juventus potrebbe metter mano al centrocampo, andando a rivoluzionare un reparto che non ha offerto grandi garanzie nel corso di questa complicata stagione. A tal proposito nei giorni scorsi ha iniziato a prendere quota l’ipotesi di uno scambio alla pari tra Adrien Rabiot, e Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United. L’ex Ajax è arrivato in Premier League solo la scorsa estate, e non è mai riuscito ad imporsi alla corte di Solskjaer soffrendo parecchio l’adattamento al calcio inglese, tanto da finire presto indietro nelle gerarchie. La crescita di van de Beek si è quindi momentaneamente arrestata e potrebbe andare a caccia prontamente di una nuova avventura. In questo senso emerge l’ipotetico scambio con Rabiot, a sua volta poco costante con la maglia della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il riscatto di Morata è lontano

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Juventus e non solo, da Rovella al Papu: parla Riso

Calciomercato Juventus, Rabiot-van de Beek: lo scambio non convince Ronaldo

Alla luce delle due situazioni complesse di Rabiot e van de Beek nelle rispettive squadre, Juventus e Manchester United potrebbero anche prendere in considerazione l’affare. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’, chi invece non sarebbero contenti dell’operazione sono Cristiano Ronaldo e Florentino Perez. CR7 non sarebbe convinto di lasciar andare un centrocampista già abituato alla Serie A come il francese, per un giovane in fase di crescita, memore soprattutto delle difficoltà palesate anche da de Ligt nell’adattamento al calcio italiano lontano dall’Ajax.

Anche il Real Madrid di Perez inoltre sarebbe arrabbiato con lo United per aver ignorato le loro richieste di discutere del futuro di van de Beek, quando in realtà stanno ormai pensando di sbarazzarsi del ragazzo.