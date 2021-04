Calciomercato, la Juventus non riscatta Morata: interessa Icardi del Psg

Alvaro Morata, tornato in estate alla Juventus dall’Atletico Madrid, potrebbe fare ritorno in Spagna alla fine della stagione in corso

Arrivato nella scorsa sessione estiva del calciomercato per diventare la spalla perfetta di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, alla sua seconda esperienza alla Juventus, è partito col botto. Ma, col passare del tempo, le sue prestazioni sono diventate meno soddisfacenti, complice anche qualche guaio fisico. Soprattutto nell’ultimo periodo, lo spagnolo ha perso la via del gol, e anche quella dell’assist. Acquistato con la formula del prestito oneroso, da 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a quota 45 milioni, nell’accordo con l’Atletico Madrid è prevista anche la possibilità di estendere il prestito per un ulteriore anno, sempre a 10 milioni, facendo così scendere la cifra per il riscatto a 35 milioni. Nel frattempo, però, le indiscrezioni su possibili nuovi centravanti per la Juventus impazzano: dal sogno chiamato Haaland allo svincolato Aguero, passando per il sempreverde Mauro Icardi. In quest’ultimo caso, come raccontato dalla nostra redazione, ad oggi non si registra la volontà del calciatore di lasciare il Paris Saint-Germain, complice anche un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione valido fino al 30 giugno 2024.

Per tutte queste ragioni, sostiene l’edizione odierna de ‘La Stampa’, il riscatto da parte della Juventus di Alvaro Morata appare molto difficile. Da decifrare anche il futuro dell’altro osservato speciale, appena rientrato da un lunghissimo infortunio e subito in gol contro il Napoli, nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A. Stiamo parlando, ovviamente, di Paulo Dybala, il cui contratto con i bianconeri scade nel giugno del 2022 e la trattativa per un eventuale prolungamento è ferma, ormai, da mesi. E all’orizzonte non ci sono segnali di una ripresa delle discussioni tra le parti in causa in brevissimo tempo. Dunque, occhi puntati sull’attacco di Pirlo, tra campo e mercato.