Filippo Cornacchia è intevenuto nella diretta di CMIT TV. Da Aguero a Kean fino allo scambio Pogba-Dybala, ecco le parole del collega di Tuttosport

Oggi nella diretta di CMIT TV è intervenuto Filippo Cornacchia, collega di ‘Tuttosport’ al quale i nostri utenti hanno chiesto novità sul calciomercato della Juventus. Si parte da Aguero, per passare a Kean: “Da quanto ci risulta, su Aguero c’è molta freddezza – le sue parole – Discorso opposto per Kean, il suo ritorno a casa è fattibile per due motivi: è in prestito secco al Psg e l’Everton non ha voglia di tenerselo”.

Calciomercato Juventus, Cornacchia: “Pogba legato a Dybala. Quello che ha più possibilità di venire a Torino e Kean

SCAMBIO POGBA-DYBALA – “Al momento non ci sono certezze – ha detto Cornacchia in merito al possibile scambio Pogba-Dybala tra Manchester United e Juventus – Il periodo degli scambi inizia ora e finisce il 30 giugno per motivi di bilancio. Pogba è una possibilità legata a Dybala, sono due giocatori del ’93 ed entrambi in scadenza nel 2022. Resta l’ostacolo dell’ingaggio: ad oggi il francese guadagna il doppio dell’argentino”.

NUOVO COLPO TARGATO RAIOLA – “Un altro colpo della scuderia Raiola? I rapporti sono ottimi e lui ha fantastici giocatori – ha risposto in conclusione Cornacchia – Secondo me quello che ha più possibilità di venire a Torino è Kean”.