Il viaggio di Raiola in Spagna reca novità non soltanto sul futuro di Haaland, ma anche quello di Pogba: la Juventus drizza le antenne

Haaland, ma non solo. Mino Raiola, accompagnato dal papà dell’attaccante norvegese è stato in Spagna. Due tappe: prima Barcellona, poi Madrid. Sul piatto, ovviamente, lo straordinario bomber classe 2000, l’uomo destinato a cancellare record su record se continua con queste medie realizzative.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta folle | 345 milioni per l’arrivo di Haaland

Secondo quanto appreso, però, da Calciomercato.it, la visita madrilena del procuratore italo-olandese si è tradotta anche in una nuova chiacchierata per capire quale può essere il destino di Paul Pogba. Il mediano ex-Juve potrebbe aver esaurito la sua esperienza al Manchester United, cercando una nuova e vincente destinazione. Con la triangolazione della permanenza di Zidane, Pogba potrebbe essere un altro colpo ‘galactico’ per il patron merengue Florentino Perez. Se ne è discusso, non c’è solo il Real che, ovviamente, guarda a Pogba: e la Juventus resta sempre sullo sfondo.