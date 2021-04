Il Manchester City fa sul serio per Haaland, nei desideri anche della Juventus. Tra cartellino e contratto, servono 354 milioni per strapparlo al Borussia Dortmund

Le big d’Europa pronte a darsi battaglie per Erling Haaland. Il bomber norvegese catalizzerà l’attenzione del prossimo mercato invernale, con la Juventus in Italia attenta agli scenari per il classe 2000. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe però al momento in seconda fila rispetto alla concorrenza, con Manchester City e Real Madrid in particolare a mettere nel mirino il centravanti in forza al Borussia Dortmund. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la clausola per convincere Haaland

Juventus, assalto Manchester City su Haaland: operazione faraonica

La squadra di Guardiola avrebbe individuato Haaland come l’ideale sostituto per la successione di Aguero, mentre il Real Madrid è alla ricerca di un goleador giovane e di caratura internazionale dopo il vuoto (non ancora colmato) lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo nell’estate 2018. Il norvegese è il primo nome sulla lista di Florentino Perez insieme a Mbappe, ma il City sarebbe pronto a battagliare colpo sul colpo per accontentare il desiderio di Guardiola e portarlo in quel di Manchester. Come riporta Oltremanica il ‘Sun’, servirà una cifra astronomica però per strapparlo al Borussia Dortmund che per liberarlo a fine stagione chiederebbe un assegno vicino ai 180 milioni di euro.

Oltre a tale e faraonica somma, i ‘Citizens’ dovranno sborsare circa 33 milioni di euro a stagione per il contratto quinquennale da mettere sul piatto per Haaland e il suo entourage. Un’operazione faraonica da 345 milioni di euro, compresa di commissioni e bonus alla firma per l’agente Raiola e la famiglia dell’attaccante.