Il futuro di Haaland continua a tenere banco: la clausola sullo stipendio potrebbe convincere l’attaccante norvegese

Erling Haaland è il bomber più ricercato del momento. L’attaccante norvegese ad appena 20 anni ha già mostrato di avere le stimmate del campionato. Non sorprende quindi che tutte le big d’Europa siano sulle sue tracce. Dal Barcellona al Manchester City, dal Real Madrid alla Juventus. I bianconeri in estate dovranno fare i conti con una rivoluzione totale: al di là delle scelte che saranno fatte per la panchina, con Pirlo in bilico, c’è da fare i conti con le incertezze sul futuro di Cristiano Ronaldo che spinge per tornare al Real Madrid. Come raccontato dalla nostra redazione, la Juventus sta facendo sul serio per Haaland. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Buffon: slitta la decisione sul futuro! Le ultime

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta Haaland: clausola per il sì

Dalla Spagna però insistono con l’interesse del Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘defensacentral.com’, il Real Madrid vorrebbe portare Haaland in Spagna senza però svenarsi dal punto di vista finanziario. Per questo nel contratto che firmerebbe il calciatore sarebbe inserita la clausola che riguarda l’ingaggio del 20enne. In particolare, secondo il portale spagnolo, l’ex Salisburgo arriverebbe al ‘Bernabeu’ inizialmente percependo un ingaggio non al livello dei top player. Il Real però garantirebbe con un impegno scritto l’aumento dello stipendio ai massimi livello al secondo o terzo anno di contratto, indipendentemente dalle prestazioni del calciatore.