Slitta la decisione sul futuro di Gianluigi Buffon: tra rinnovo con la Juventus e addio al calcio, c’è anche un’offerta extra-campo

Giornate di grandi riflessioni in casa Juventus. La sconfitta con il Benevento non è stata indolore per i bianconeri ed ora alla Continassa sono tutti sotto esame. Tante le decisioni che attendono la società nelle prossime settimane: dal futuro della panchina di Pirlo a quello di Cristiano Ronaldo, che sta spingendo per tornare al Real. Intanto, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, slitta la decisione sul futuro di Gianluigi Buffon. Per il portiere, 43 anni, si attendevano novità sul rinnovo in questo mese ma tutto è rimandato ad aprile-maggio.

Al momento il contratto per prolungare la sua esperienza alla Juventus non è ancora pronto e tutte le soluzioni sono aperte, compreso un eventuale addio al calcio. In tutto questo Buffon ha ricevuto un’offerta dall’estero: all’attuale estremo difensore bianconero è stato proposto un ruolo extra-campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Buffon: decisione tra aprile e maggio

Del futuro di Buffon aveva parlato nelle scorse settimane il suo agente, Silvano Martina. Intervenuto a CMIT TV, il procuratore aveva dato appuntamento a marzo per la decisione sul futuro del portiere: “Vedremo se continuerà o se smetterà, faremo una valutazione a 360 gradi e poi prenderà una decisione”. Decisione che ora è stata rimandata di qualche settimana. Lo stesso Martina aveva poi ‘rivelato’ il segreto della longevità calcistica di Buffon: “La professionalità, la passione e l’amore per il lavoro che svolge”