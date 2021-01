A CM.IT TV è intervenuto Silvano Martina, storico procuratore di Gigi Buffon. Ecco il suo intervento integrale

Silvano Martina, storico procuratore di Gianluigi Buffon ha parlato in esclusiva alla CMIT TV di Calciomercato.it. “Il segreto di Gigi è la professionalità, la passione e l’amore per il lavoro che svolge – ha esordito Martina – Ilaria? Sicuramente quello che ha detto ha la sua importanza, avere serenità in famiglia, avere una compagna che non ti crea problemi e con la quale c’è l’amore, ti fa stare bene e ti fa essere sereno per cui affronti ogni cosa con maggiore serenità”.

L’INCONTRO CON BUFFON – “All’età di 14 anni e mezzo ci siamo conosciuti e c’è sempre stato un rapporto incredibile. E’ un ragazzo a cui non si può non voler bene, fa parte della categoria dei calciatori dei miei tempi: ha rispetto dei valori e dell’amicizia, non come i calciatori attuali che credo non abbiano il rispetto dei valori che ha lui”.

Martina si è espresso pure sul futuro del portiere che due giorni fa ha compiuto 43 anni: “Un altro anno da giocatore con la Juventus? Siamo rimasti d’accordo di incontrarci a fine marzo per fare il punto della situazione – ha risposto – vedremo se continuerà o se smetterà, faremo una valutazione a 360 gradi e poi prenderà una decisione”.

RECORD BALLOTTA – “I record fanno piacere, ma non è un’ossessione come la Champions League, se vengono bene altrimenti va bene lo stesso. E’ chiaro che quando hai 43 anni ti poni degli obiettivi per avere degli stimoli, ma solamente per questo motivo”.

“Se c’è un nuovo Buffon? Nello sport si sostituiscono tutti e sicuramente ci sono dei bravissimi portieri, ma prima di dire se c’è stato un nuovo Buffon bisognerà aspettare dieci anni almeno per poi fare una valutazione serena – ha sottolineato Martina in esclusiva a CM.IT TV – Perché stare sul podio dei migliori portieri per tutta la carriera non è semplice. C’è Donnarumma che sta facendo bene, ci sono dei ragazzi come Silvestri, Cragno e Meret e sicuramente abbiamo una bella tradizione di portieri per cui siamo messi bene. Però per un altro Buffon bisogna aspettare e si faranno i conti quando smetteranno anche questi ragazzi”.

BUFFON UNICO – “Chi me lo ricorda? Per caratteristiche credo nessuno – ha detto Martina – Un portiere di posizione che è arrivato a 43 anni perché para bene, chiaramente con gli anni qualcosa perdi, ma con l’esperienza e con la posizione che ha è arrivato tranquillamente a questa età facendo prestazioni di altissimo livello. Chi è più pronto per la Serie A tra Di Gregorio, Plizzari e Carnesecchi? Non lo conosco bene, però mi parlano tutti benissimo di Carnesecchi dell’Atalanta che ora è alla Cremonese”.