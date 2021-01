Calciomercato Juventus, rinnovo Dragusin: c'è distanza tra le parti

Il giovane centrale della Juventus, Radu Dragusin, è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo: le trattative per il rinnovo proseguono

L’ottima prestazione fornita contro la Spal nei quarti di finale della Coppa Italia, ha confermato tutte le qualità di Radu Dragusin. Il 18enne difensore centrale è ormai in pianta stabile nella rosa della prima squadra della Juventus. L’allenatore Andrea Pirlo gli ha concesso fiducia e lo ha fatto esordire anche in Champions League, contro la Dinamo Kiev il 2 dicembre scorso. Il suo nome è caldo anche in ottica calciomercato, si era parlato di un suo possibile inserimento nell’operazione Scamacca col Sassuolo, ma la trattativa pare essere, al momento, in stand by. Nel frattempo, però, c’è sempre la questione contratto da risolvere. Il calciatore rumeno è, infatti, in scadenza il 30 giugno prossimo e le parti sono al lavoro per trovare un’intesa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, la Juventus non molla Scamacca | Ecco cosa manca!

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Dragusin

Le squadre interessate a Dragusin non mancano, Lipsia e club della Premier League su tutti, ma la Juventus non ha intenzione di farsi scappare il calciatore, arrivato a Torino nell’estate del 2018 dal Regal Bucarest. Al momento però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti non sono così vicine all’accordo. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta, ma l’intenzione è quella di proseguire insieme ancora per diversi anni. Dopo la fine della sessione di mercato invernale, prevista per il 1 febbraio alle 20, i colloqui si intensificheranno per cercare di arrivare alla fumata bianca. Staremo a vedere se arriverà, ma è chiaro che un giocatore come Dragusin, per età e prospettive future, interessa, e non poco, a diverse società, alla Juventus in primis.