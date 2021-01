Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo di Carnevali, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Fabio Paratici e Andrea Pirlo a caccia di un altro bomber da mettere a disposizione del giovane allenatore della Vecchia Signora

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus non sembra intenzionata a mollare un centimetro nella trattativa per Gianluca Scamacca, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa. L'ex giocatore del PSV è un obiettivo di calciomercato della Vecchia Signora che ci proverà fino all'ultimo minuto possibile di questa sessione.

Il nodo è principalmente legato alla formula con Carnevali, dirigente del Sassuolo, che vorrebbe avere la garanzia di una partenza a titolo definitivo dell’attaccante, mentre la Juventus sarebbe più disposta ad un’operazione in stile Morata, con un prestito dilazionato.