Calciomercato Juventus, Esclusivo: rinnovo Dragusin, è in scadenza 2021

Dragusin ha esordito ieri in Champions League e la Juventus è al lavoro per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021

Senza l’infortunato Giorgio Chiellini, di nuovo fermo ai box, la Juventus di Andrea Pirlo ieri in Champions League, contro la Dinamo Kiev di Lucescu, è scesa in campo con Merih Demiral, il recuperato Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. In panchina, il tecnico bianconero ha portato il brasiliano Danilo, sempre presente nei match precedenti, e Radu Dragusin. Il 18enne roccioso difensore centrale dell’Under 23 di Lamberto Zauli, ha avuto anche modo di esordire nella massima competizione europea per club, al minuto 69 al posto dell’affaticato Demiral. Una risorsa in più per Pirlo, viste i numerosi infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dragusin: contatti avviati

Radu Dragusin è arrivato alla Juventus nell’estate del 2018 dal Regal Bucarest. Il romeno, classe 2002, si è subito imposto all’attenzione dell’allora allenatore dell’Under 23, Fabio Pecchia, che nel 2019 lo ha portato nella rosa della squadra che militava in Serie C, ‘rubandolo’ spesso e volentieri alla Primavera di Lamberto Zauli. Lo stesso tecnico che adesso lo gode in U23 e che lo ha ‘concesso’ a Pirlo per la serata di Champions. Nel frattempo, gli uomini mercato bianconeri sono già al lavoro per blindarlo. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono già stati diversi contatti col suo agente Bentancur e la trattativa per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021, prosegue spedita. La volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme l’avventura per diversi anni ancora e non dovrebbero esserci problemi per la fumata bianca. Vi terremo aggiornati.

