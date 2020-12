Nuovo infortunio per Chiellini in allenamento, emergenza centrali di difesa per la Juventus: tutte le idee per gennaio

Nuovo ko per Giorgio Chiellini in allenamento. Il capitano della Juventus si è fermato per un problema muscolare alla coscia. Un nuovo ennesimo infortunio dunque per il numero 3 bianconero. In attesa di capire quelli che saranno i tempi di recupero, la dirigenza sonda il mercato per acquistare un rinforzo a gennaio. I problemi fisici che hanno caratterizzato i centrali bianconeri non sono certamente da sottovalutare e per questo Paratici e i suoi potrebbero pensare di regalare ad Andrea Pirlo un nuovo rinforzo nella prossima sessione di mercato.

Per il momento sono diversi i profili che potrebbero interessare alla Juve. Il grande sogno resta certamente David Alaba, che non resterà al Bayern Monaco e preferirebbe però la Liga rispetto ai bianconeri. Difficile inoltre che il club tedesco, nonostante il mancato rinnovo, decida di privarsi dell’austriaco a stagione in corso, anche a fronte di un indennizzo economico. In casa Bayern un altro nome è quello di Jerome Boateng, anche lui in scadenza nel 2021. Anche nel suo caso però sembra complesso che i tedeschi decidano di privarsi di lui a stagione in corso.

Calciomercato Juventus, per la difesa idea Milenkovic

Oltre ai due giocatori del Bayern Monaco, nella lista di Paratici potrebbero esseci altri profili. Si dovrà valutare con attenzione se investire in maniera importante anche per il futuro oppure se concludere un affare low-cost giusto per colmare la temporanea assenza. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Umtiti del Barcellona, alle prese però con alcuni problemi fisici, ma pure Papasthatopoulos dell’Arsenal, che ben conosce la Serie A. In Italia, invece, un interessante è quello di Milenkovic della Fiorentina, che piace anche a Milan ed Inter. Il serbo è certamente uno dei profili più costosi, valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma sarebbe un importante innesto anche in chiave futura. I rapporti tra club inoltre sono buoni, come testimonia l’affare Chiesa e non è escluso che i bianconeri possano ribussare nuovamente alla porta della dirigenza viola. Un’ultima opzione da non escludere è quella di richiamare a Torino Daniele Rugani. Il difensore toscano è in prestito secco al Rennes, ma attualmente è fermo per un infortunio. Anche le sue condizioni saranno dunque da valutare, prima di un eventuale ritorno.

