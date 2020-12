Juventus, ancora guai in difesa per Pirlo | Big di nuovo ko

Ultime da Vinovo: Giorgio Chiellini di nuovo ko. Il capitano della Juventus salterà il derby col Torino

Nuovi guai in difesa per Andrea Pirlo. Giorgio Chiellini, tornato ieri in gruppo, ha subito un nuovo infortunio. Nello specifico alla coscia destra, con le condizioni ovviamente tutte da verificare dettagliatamente nelle prossime ore. Oltre alla gara di Champions di domani contro la Dinamo Kiev, il capitano salterà di sicuro anche il derby col Torino in programma sabato alle ore 18.

