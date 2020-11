In scadenza col Bayern Monaco, per Alaba si muove il Real Madrid. Il campione austriaco, in scadenza di contratto a giugno, è anche nel mirino della Juventus

Per David Alaba si muove il Real Madrid. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono stati dei contatti tra il club presieduto da Florentino Perez e il campione austriaco, più concretamente con chi lo rappresenta, il papà George e il potente agente-intermediario israeliano Pini Zahavi. L’apertura alle ‘Merengues’, dell’entourage di Alaba e dello stesso classe ’92 viennese, è totale. Va detto, però, che al momento gli spagnoli non hanno presentato alcuna offerta ‘ufficiale’ al calciatore, arrivato alla rottura col Bayern Monaco a causa delle sue elevate richieste d’ingaggio – circa 12 milioni di euro più bonus – per il rinnovo (ora impossibile) del contratto in scadenza nel giugno 2021.

Calciomercato Juventus, Alaba vuole la Liga se dice addio al Bayern Monaco

Nel mirino anche della Juventus (piace pure all’Inter, però è fuori portata) oltre che di quasi tutti gli altri grandi club europei, Alaba ha messo in cima proprio la Spagna – in primo luogo il Barcellona, ma come si fa a dire no al Real… – come sua destinazione preferita in caso di addio, adesso certo al Bayern dopo tredici anni. Come svelato da CM.IT e confermato stamane dalla ‘Bild’, i bavaresi non hanno intenzione di privarsene a gennaio per via dei tanti impegni, a meno ovviamente di offerte irrifiutabili.

