David Alaba, seguito dalla Juventus, può liberarsi a parametro zero dal Bayern Monaco la prossima estate. Ma occhio alla concorrenza del Real Madrid

David Alaba sarà uno dei pezzi pregiati delle prossime finestre di mercato. Il duttile difensore austriaco non rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco in scadenza a giugno dopo la rottura con il club campione d’Europa, rappresentando una ghiotta occasione per le big d’Europa. Tra queste ci sono anche Inter e soprattutto Juventus, che seguono con attenzione gli scenari sul futuro del classe ’92.

Juventus e Inter, pericolo Real: Alaba chiama Kroos

Stando al quotidiano ‘Bild’, Alaba però non lascerà a gennaio il Bayern Monaco. Il sodalizio bavarese non ha infatti intenzione di cedere il giocatore nella finestra invernale della campagna trasferimenti, come rivelatovi nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it. Probabile partenza quindi a parametro zero al termine del contratto ma intanto – come rivela la trasmissione ‘El Chiringuito Tv’ – Alaba di recente avrebbe chiamato l’ex compagno Toni Kroos nel pieno della contesa al Real Madrid per il rinnovo di Sergio Ramos. Sulle tracce dell’austriaco c’è anche Florentino Perez, che potrebbe pensare proprio ad Alaba in caso di clamorosa rottura con il capitano.

