Bayern, Alaba e suo entourage allo scontro. Top club e Juventus interessati al campione austriaco in scadenza a giugno, ma al momento nessuna offerta concreta

Quel nuovo incontro, anzi contatto col papà di Alaba c’è già stato, ma è arrivata l’ennesima (l’ultima, come ha detto Salihamidzic?) fumata nera. Come raccolto da Calcomercato.it, il Bayern Monaco aveva alzato ulteriormente l’offerta, con le sembianze di un vero e proprio ultimatum, ricevendo però in cambio un altro rifiuto da parte del signor George. Stavolta il club teutonico sembra davvero aver chiuso definitivamente la telenovela, rassegnandosi alla perdita a parametro zero di uno dei calciatori più importanti, da quasi tredici anni a Monaco di Baviera. Al momento la rottura è davvero netta, senza margini.

Ma, ripetiamo, al momento… Con il Bayern non propenso comunque a lasciarlo partire a gennaio visti i tanti impegni che lo attenderanno da qui alla fine della stagione. Tradotto: disposto a non incassare nemmeno un euro dalla sua dipartita.

Calciomercato Juventus, grande concorrenza (ma nessuna proposta) per Alaba

Difficile dire dove potrebbe essere il futuro del classe ’92 viennese, allo stato attuale risultano sì interessamenti dall’estero e dall’Italia – in particolare della Juventus – ma nessuna proposta concreta, anche dalla Spagna che è la meta preferita. Del resto Alaba (infervorito per come il club lo abbia dato in pasto ai tifosi) e chi lo rappresenta, in testa il papà e poi il super agente israeliano Pini Zahavi nelle vesti di ‘consulente’ e procacciatore di offerte, chiedono molto (12 milioni come parte fissa) anche in rapporto alla grande crisi che sta attraversando tutto il sistema calcio.

