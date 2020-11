Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos-Real: problema economico

Da diverse settimane, il nome di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, viene accostato anche alla Juventus: ecco le ultime sul rinnovo di contratto

Anche grazie ad un suo gol, col pezzo pregiato della casa, il colpo di testa, il Real Madrid ha battuto l’Inter nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Stiamo parlando di Sergio Ramos, capitano della squadra di Zinedine Zidane e colonna della difesa castigliana. Oltre al calcio giocato, però, attorno al suo futuro prosegue il mistero. Il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2021, continua a non arrivare e le speculazioni aumentano. Accostato alla Juventus e al Paris Saint-Germain, il 34enne spagnolo starebbe discutendo col presidente Florentino Perez dell’eventuale nuovo accordo. Il nodo è la durata, col Real che vorrebbe ragionare di anno in anno mentre il calciatore chiede un biennale, ma anche la questione economica ha il suo peso. Almeno a sentire le parole del giornalista José Luis Sanchez a ‘El Chiringuito’: “Questo aspetto (la richiesta d’ingaggio, ndr) influenza il discorso rinnovo di Ramos”. Nello stesso programma, il giornalista sportivo Edu Aguirre, parla di uno scenario clamoroso: “Pare che il Real Madrid stia aprendo la porta all’addio di Sergio Ramos, almeno così fanno sembrare. Tutte le parti in causa dicono di essere tranquille, ma la sensazione che danno è diversa. Se fossi, per esempio, il capo del Paris Saint-Germain, non ci penserei due volte, perché Ramos a breve potrà firmare per un altro club a titolo gratuito“.

