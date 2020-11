Le ultime news Juventus e Napoli si concentrano sui prossimi gradi di giudizio dopo il 3-0 a tavolino in Serie A

C’è grande attesa per conoscere quella che sarà la sentenza che il giudice Piero Sandulli, presidente della corte sportiva d’Appello della FIGC, emetterà lunedì 9 novembre sul ricorso presentato dal Napoli in merito alla sconfitta a tavolino ed al punto di penalizzazione subiti per la gara non disputata contro la Juventus dello scorso 4 ottobre. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’orientamento potrebbe essere quello confermativo della sentenza di primo grado emessa dal giudice della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea. Inoltre, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, se il ricorso del Napoli, qualora dovesse profilarsi questo nuovo giudicato negativo per il club azzurro, sarà immediato presso il Collegio di Garanzia dello sport del CONI, allora, si potrebbe avere il terzo grado di giudizio entro fine dicembre. Filtra, in questo caso, un orientamento da parte del CONI più orientato a tener conto del bilanciamento tra diritto sportivo e diritto ordinario, con la possibilità che si possano configurare anche scenari diversi.

