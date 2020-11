Juventus Under 23 in isolamento fiduciario: Alcibiade positivo al Covid-19

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato la positività di Raffaele Alcibiade, calciatore dell’Under 23 di Zauli

Brutte notizie per la Juventus Under 23: il club bianconero ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, la positività al Covid-19 del calciatore Raffaele Alcibiade. Tutta la squadra guidata da Lamberto Zauli è, dunque, in isolamento fiduciario. Questo il testo del comunicato: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore dell’U23 Raffaele Alcibiade. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra è entrato in isolamento fiduciario ed è stato sottoposto a nuovo ciclo di tamponi in vista della gara di questa sera a Livorno che hanno dato tutti esito negativo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

