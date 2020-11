Il Bayern Monaco ha fatto intendere di aver interrotto definitivamente la trattativa con Alaba per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno

Non è ancora finita tra Alaba e il Bayern Monaco, nonostante lo stesso club bavarese abbia fatto capire e forse anche scrivere tutto l’opposto. Ovvero che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021, ora una questione più politica che strettamente calcistica, sia definitivamente saltata. Con il conseguente sicuro addio dell’austriaco a fine stagione e quindi a costo zero oppure a gennaio per racimolare quantomeno qualche euro dalla sua partenza.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la telenovela andrà ancora in onda: è infatti previsto un nuovo incontro tra l’entourage del classe ’92, capitanato dal papà e il Bayern dopo le nuove tensioni e l’ennesima offerta poi respinta.

Calciomercato Juventus, Alaba-Bayern: la discussione è anche sul ruolo. Barcellona prima scelta

Oltre a 12 milioni netti più ricchi bonus, Alaba e padre chiedono (ormai da diverso tempo) l’impiego in un ruolo diverso, precisamente a centrocampo (che spesso e volentieri ricopre in Nazionale), che darebbe più ‘gustificazioni’ a un adeguamento così importante (un conto è dare 12 milioni a un difensore, un altro a un centrocampista o esterno offensivo) e in generale maggiore potere contrattuale allo stesso entourage in trattative con potenziali acquirenti. Tra questi c’è la Juventus (“unica in Italia a potersi permettere Alaba”, come ci è stato detto a conferma dell’interesse bianconero) più che l’Inter, oltre ovviamente ai top club stranieri quali Manchester City, Psg, Real Madrid e Barcellona.

I blaugrana e in generale la Spagna, come abbiamo scritto lo scorso 10 settembre, sono la destinazione preferita dal calciatore in caso di addio al Bayern.

