Calciomercato Inter e Juve, De Zerbi sorprende: i tifosi sognano

Roberto De Zerbi continua a fare bene con il Sassuolo. I tifosi sognano di vederlo sulla panchina di Inter e Juventus

Non smette di stupire il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi sono riusciti ad espugnare il San Paolo, battendo il Napoli per 2 a 0, nonostante tre pesantissime assenze. Il tecnico ex Benevento, infatti, non ha potuto disporre di Berardi, Djuricic e Caputo, che fino a questo momento avevano fatto maggiormente la differenza. Ieri ci hanno pensato Locatelli, dal dischetto, e Maxime Lopez. Un successo netto, che certifica il grande lavoro di De Zerbi e che mantiene il suo Sassuolo a soli due punti dal Milan, capolista.

Il tecnico classe 1979 non è certo una scoperta ed è da tempo un profilo seguito con attenzione dal Barcellona ma piace parecchio anche in Italia. In estate è stato accostato alla Fiorentina ma oggi i tifosi lo vorrebbero all’Inter e alla Juventus.

Antonio Conte e Andrea Pirlo non convincono e De Zerbi stuzzica la fantasia sui social:

de zerbi per il dopo conte @inter — 😴 (@scvglia) November 1, 2020

De Zerbi subito all'Inter il mio sogno — indica il cocomero (@FOOT_FLIX) November 1, 2020

Che allenatore è Roberto De Zerbi… Se togli quel pagliaccio di Conte e dai a De Zerbi la rosa dell’Inter ti vince lo scudetto a mani basse — Indiavolati 🔴⚫️ (@indiavolati) November 2, 2020

In un paese in cui la meritocrazia conta qualcosa, De Zerbi allenerebbe la Juve e Pirlo il Sassuolo — Simone ILMSM (@simshine95) November 1, 2020

Premesso che ho grande fiducia in Pirlo e nelle sue idee, però De Zerbi già da quando allenava il Benevento si è dimostrato un grande allenatore e alla Juve non mi dispiacerebbe affatto — Manu 🦓 (@cara__me_) November 1, 2020

Roberto De Zerbi sarebbe dovuta essere la scommessa di Andrea Agnelli prima di scegliere Sarri. #NapoliSassuolo @SassuoloUS @juventusfc @andagn — JuveReTweet (@JuveReTweet) November 1, 2020

