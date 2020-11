Rottura tra Alaba e il Bayern Monaco. Saltate le trattative per il rinnovo: l’austriaco, che piace alla Juventus, via a gennaio o in estate a parametro zero

David Alaba è sempre più lontano dal Bayern Monaco. Ennesima fumata nera nelle trattative per il rinnovo di contratto del duttile difensore austriaco, in scadenza il prossimo giugno con il club campione d’Europa. Il nuovo summit tra il giocatore e il Bayern – riporta su Twitter Manuel Veth, giornalista di ‘Transfermarkt’ – è saltato non rispettando le scadenze prefissate e perciò non ci saranno nuovi negoziati per cercare di trovare l’accordo per la permanenza del classe ’92 a Monaco di Baviera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa per Alaba | Offerto a un top club

Juventus, occasione Alaba: rottura con il Bayern Monaco

Il Bayern senza la firma sul prolungamento cercherà così di cedere Alaba già nella finestra di gennaio, con il Liverpool che sarebbe una seria candidata per assicurarsi le sue prestazioni. Il mancino austriaco in Serie A è stato più volte accostato anche a Inter e soprattutto Juventus. In caso di mancata cessione nel mercato invernale, Alaba andrebbe via a parametro zero a fine stagione. In casa Bayer Monaco starebbero già preparando la successione del 28enne calciatore nella rosa di Flick, con la Juve che resta una delle big europee più attente agli scenari su Alaba. Il giocatore chiedeva al club bavarese un ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione, alla stregua degli altri big dello spogliatoio come Lewandowski e Muller.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, doppia cessione | Barcellona in agguato