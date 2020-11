Calciomercato Juventus e Inter, doppia cessione | Barcellona in agguato

La rivoluzione in casa Barcellona porta la dirigenza a puntare sui big di Juventus e Inter

Le dimissioni di Bartomeu dalla presidenza del Barça, porteranno il club catalano a effettuare la tanto desiderata rivoluzione del parco giocatori. Nonostante i tanti soldi investiti negli ultimi anni, alcuni top hanno deluso, il che porterà il Barcellona a puntare su altri elementi. E i principali candidati sono di proprietà della Juventus e dell’Inter.

Barcellona, trattativa con Juventus e Inter

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Barcellona ha intenzione di acquistare Matthijs De Ligt e Lautaro Martinez. I due sono i prescelti della nuova dirigenza per tornare ai fasti di un tempo. L’interesse per l’attaccante argentino è noto: il Barça provò ad acquistarlo anche durante la sessione di mercato estiva, ma complice anche la crisi dovuta al Covid-19, l’accordo con i nerazzurri non è stato trovato. Con Xavi in panchina, l’obiettivo per la difesa è De Ligt, considerato come uno dei migliori difensori d’Europa e dal futuro roseo. Resta da capire quali saranno le intenzioni dei club italiani.

