Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia

Felice per la vittoria della Juventus contro lo Spezia, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune parole al triplice fischio: “Abbiamo fatto una buna partita. Dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, bisogna chiuderle per non rischiare di tenerle aperte. Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Abbiamo fatto una buona partita, Dybala ha fatto una buona partita: gli manca un po’ la condizione ma sta crescendo e lo aspettiamo. Dybala-Morata-Ronaldo insieme? E’ ancora presto, Cristiano Ronaldo viene da venti giorni di inattività, Dybala sta crescendo. Vedremo”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Pirlo ha proseguito il suo commento parlando del paragone con Allegri e Sarri: “Noi giochiamo sempre a quattro in fase difensiva, poi quando attacchiamo cerchiamo di impostare a tre. Quando torneranno gli altri vedremo come sistemarci. L’impostazione sarà la stessa ma magari cambiando un po’ gli interpreti del gioco. Dobbiamo essere bravi quando ci difendiamo. Stiamo crescendo e potremo lavorare sulle situazioni tattiche”.

MIGLIORAMENTI – “Siamo ancora in fase di costruzione, saremmo ancora al 60-70%. Pian piano si vedranno le situazioni che vogliamo riproporre tutte le settimane”.

