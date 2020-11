Spezia-Juventus, Dybala cambio e critiche: furia social!

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si è reso protagonista di un match alquanto deludente contro lo Spezia, che ha fatto scatenare i tifosi

Sono bastati tre minuti a Cristiano Ronaldo per andare a segno. Il fenomeno portoghese, all’inizio del secondo tempo, ha preso il posto di uno spento Paulo Dybala. La prova dell’argentino, contro lo Spezia, è stata davvero deludente e i tifosi non hanno perso tempo per evidenziarlo.

L’ex Palermo è così finito ancora una volta nel mirino della critica: sono davvero tantissimi i commenti negativi sull’argentino. Per Dybala alla Juventus si prospettano tempi davvero duri: Morata continua a segnare, anche se spesso in fuorigioco, e oggi, oltre alla rete, che ha sbloccato il match, è arrivato anche l’assist per Cristiano Ronaldo.

Io con Dybala non ho problemi ma se è la controfigura di Meggiorini non deve giocare, mi spiace. — Riccardo (@Dulafive) November 1, 2020

Tra gli altri esattamente Dybala in campo a cosa serve? — Enrico Mazzoleni (@enricomazzoleni) November 1, 2020

Secondo me il problema di Dybala è il cerchietto che limita l'afflusso di sangue alla testa #SpeziaJuve #jvtblive — Rigagnolo (@Rigagnolo) November 1, 2020

io non capisco, cosa aspetta pirlo a far giocare dybala? è da 3 settimane che è guarito — Releo (@_Releo) November 1, 2020

E possibile sostituire Dybala? Grazie. — okapi™ (@ilciccio67) November 1, 2020

