Caccia ad un nuovo attaccante per la Juventus che osserva attentamente anche il mercato dei giovani. Nel mirino l’idea Daka: il nuovo Haaland

La Juventus ha trovato in Alvaro Morata una lieta sorpresa in questo complicato inizio di stagione ma la dirigenza bianconera è sempre costantemente alla ricerca dei migliori talenti in giro per l’Europa. Paratici e soci hanno infatti uno sguardo già proiettato al futuro con particolare attenzione proprio sul reparto offensivo. Tra i giovani più forti dell’intero panorama europeo c’è sicuramente Erling Haaland, esploso lo scorso anno tra Salisburgo prima e Dortmund poi. Proprio l’ex squadra del bomber norvegese sembra aver già trovato un erede all’altezza delle medie realizzative del centravanti del BVB. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si tratta di Patson Daka, polivalente attaccante classe 1998 cresciuto nell’Academy di Liefering e già paragonato allo stesso Haaland. La Juventus avrebbe posato gli occhi sul bomber dello Zambia che fin qui ha collezionato 12 reti in 11 apparizioni tra coppe e campionato austriaco. Numeri e qualità che fanno intravedere un talento cristallino che farebbe comodissimo ai bianconeri di Pirlo. La dirigenza di Agnelli pensa al futuro e corteggia il giovane Daka.

