Calciomercato Juventus, dalla Spagna: addio Dybala, scelta fatta

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus: senza accordo, andrà via a fine stagione e c’è già la destinazione

Paulo Dybala via a fine stagione. E’ questa l’ipotesi rilanciata in Spagna da ‘totfichajes.com’, che ha parlato delle difficoltà nel rinnovo della Joya con la Juventus. Il numero 10 bianconero è in scadenza nel 2022 e da mesi va avanti la trattativa per il rinnovo, senza però che le parti riescano ad avvicinarsi. La distanza è tanta sul fronte ingaggio con la richiesta Dybala (circa 15 milioni di euro) giudicata eccessiva dalla società piemontese. Dovesse resistere questa differenza e non sbloccarsi la trattativa, Dybala potrebbe essere ceduto a fine stagione.

In questo caso la destinazione dell’argentino sarebbe il Manchester United o almeno i ‘Red Devils’ sarebbero il club in pole nella corsa al calciatore della Juventus.