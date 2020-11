Calciomercato Juventus e Inter, beffa per Alaba | Offerto a un top club

Calciomercato Juventus e Inter, bianconeri e nerazzurri su Alaba ma l’austriaco è stato proposto a un top club

Tra i giocatori potenzialmente acquistabili a parametro zero la prossima estate, uno dei profili più interessanti è senza dubbio quello di David Alaba. Giocatore di livello assoluto e di grande duttilità nella metà campo difensiva, utilizzabile come esterno, centrale o mediano, è ormai in rotta con il Bayern Monaco. Frattura insanabile tra i bavaresi e l’entourage dell’austriaco e rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 che appare impossibile, anche per le elevate richieste del giocatore. Juventus e Inter osservano la situazione con attenzione, pronte a lanciarsi all’assalto. Ma il potente Pini Zahavi, agente del giocatore, stando a ‘TodoFichajes’ lo avrebbe offerto al Real Madrid. Qualora i Blancos fossero effettivamente interessati ad Alaba, la corsa si farebbe piuttosto in salita per le squadre nostrane, visto il potere d’acquisto e l’appeal degli spagnoli.

