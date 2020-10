Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo ‘spinge’ per due acquisti

Rientrato fra i convocati, Ronaldo pensa al futuro: dalla Spagna rivelano come il portoghese avrebbe chiesto due acquisti alla Juventus

L’epopea di Cristiano Ronaldo con il Covid-19 è ufficialmente terminata ed ora il portoghese è già rientrato fra i convocati di Pirlo per la trasferta con lo Spezia. Un’ottima notizia per il tecnico bresciano, che finalmente potrà fare affidamento sulle qualità di ‘CR7’ per dare maggiore efficacia all’attacco bianconero. Il periodo lontano dai campi della ‘Continassa’, però, ha dato tempo a Cristiano Ronaldo di riflettere riguardo al proprio futuro. Dalla Spagna rivelano come il numero ‘7’ lusitano abbia indicato due acquisti alla Juventus, in modo da colmare le lacune rimaste dall’ultimo mercato.

Calciomercato Juventus, obiettivi Oyarzabal e Koundé | Ronaldo lo ‘sponsor’

Come rivelato da ‘DonBalon’, Cristiano Ronaldo avrebbe trovato in due giocatori della Liga la soluzione ai problemi della Juventus. Il cinque volte ‘Pallone d’Oro’ , infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di portare a Torino Mikel Oyarzabal e Jules Koundé. L’esterno spagnolo classe ’97 darebbe ad Andrea Pirlo un giocatore in grado di coprire con maggiore efficacia la corsia mancina, mentre il centrale del Siviglia darebbe maggiore freschezza alla difesa. L’età di Chiellini e Bonucci è ormai un fattore in casa Juventus e, oltre a de Ligt, occorre avere più certezze. Demiral, infatti, pur essendo un giocatore di prospettiva, dimostra ancora troppa foga ed inesperienza.

Koundé, classe ’98, garantirebbe ai bianconeri qualità ed esperienza per molti anni. Dietro alle richieste di Cristiano Ronaldo, ci sarebbero anche delle riflessioni riguardo al proprio futuro. Sebbene sia legato alla Juventus fino al 2022, ‘CR7’ potrebbe decidere di lasciare Torino qualora non abbia le dovute garanzie sul mercato. I due giocatori della Liga sarebbero i rinforzi che potrebbero convincere il portoghese.

