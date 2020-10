Juventus, Ronaldo disponibile con lo Spezia | Arriva l’annuncio di Pirlo

La Juventus potrà schierare Cristiano Ronaldo nel match di Serie A con lo Spezia di domani. Lo annuncia Andrea Pirlo

Buone notizie per la Juventus: Cristiano Ronaldo sarà disponibile per il match con lo Spezia in programma domani pomeriggio alle ore 15. A dare l’annuncio, il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Per fortuna è andato tutto bene, stamattina è arrivata la negatività del secondo tampone. Si è allenato individualmente e ha voglia di rimettersi al lavoro con i compagni. Partirà con la squadra, ma non credo che sarà titolare”. Il primo test negativo al covid-19, quello che gli aveva permesso di uscire dalla quarantena, era arrivato ieri pomeriggio.

