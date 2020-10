Prove di rinnovo tra il Paris Saint-Germain e Neymar. La firma del brasiliano escluderebbe l’arrivo di Ronaldo a Parigi

Dopo varie turbolenze, Neymar è pronto a dire sì al Paris Saint-Germain per il rinnovo di contratto. L’attaccante brasiliano in passato aveva aperto all’addio al club campione di Francia, manifestando il desiderio di tornare al Barcellona al fianco dell’amico Messi. Il PSG è alle prese anche con la grana sul prolungamento di Mbappe, ma intanto accelera per la permanenza di Neymar.

Juventus, Neymar rinnova: niente PSG per Ronaldo

La situazione è cambiata e, considerando le difficoltà economiche del club blaugrana, è da escludere al momento un’avventura bis del classe ’92 in Catalogna. Neymar è in scadenza nel 2022 e avrebbe avuto un incontro chiarificatore di recente con il patron del PSG Al-Khelaifi come rivela il portale ‘Fichajes.com’. Il nazionale verdeoro sarebbe disponile al rinnovo di contratto per altre cinque stagioni, alle stesse condizioni economiche dell’attuale accordo e ovvero con un ingaggio da 36 milioni di euro all’anno. Un accordo complessivo da 180 milioni per blindare sotto la Tour Eiffel il campione brasiliano. La conferma a Parigi di Neymar escluderebbe di fatto l’investimento per Cristiano Ronaldo (CR7 guadagna 31 milioni a stagione alla Juventus), già accostato a più riprese al Paris Saint-Germain negli ultimi mesi.

