Neymar fa chiarezza sul proprio futuro. Ecco le dichiarazioni del fuoriclasse del PSG

Neymar giura fedeltà al PSG. Il fuoriclasse brasiliano allontana le voci di calciomercato e in un’intervista al magazine ufficiale del club parigino annuncia: “Resterò al PSG anche la prossima stagione! E con l’ambizione di ritornare in finale di Champions League. È tempo di vincerla”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Escluso dunque il clamoroso ricongiungimento con Messi al Manchester City. L’ex Barcellona proseguirà la propria avventura al Paris Saint-Germain almeno per un’altra stagione.

