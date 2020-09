Prosegue la trattativa tra l’Udinese e la Juventus per il riscatto del cartellino di Rolando Mandragora. Le ultime

Juve e Udinese trattano ad oltranza per il cartellino di Rolando Mandragora. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, le due società si sono prese altri giorni per trattare oltre il termine scaduto il 30 agosto. Al momento restano in piedi entrambe le ipotesi: riscatto in questa sessione di calciomercato o rinvio del diritto alla prossima estate. Possibile intesa, in un senso o nell’altro, entro il weekend. Sono dunque giorni decisivi per il futuro di Mandragora. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, trattativa avanzata per Higuain

Calciomercato Sampdoria, Ramirez si allontana | Le ultime di CM.IT