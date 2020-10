Cristiano Ronaldo, negativo all’ultimo tampone, si prepara a tornare in campo, ma le voci sul suo futuro alla Juventus non si arrestano

Dopo aver assistito da casa ad una delle peggiori Juventus degli ultimi anni, Cristiano Ronaldo si prepara a fare il suo rientro in campo dopo la negatività all’ultimo tampone. Durante la sua assenza, la squadra bianconera non ha fatto nulla per dimostrare di non essere CR7 dipendente, incassando brutte figure in campionato (Crotone e Verona) e in Champions (Barcellona). Proprio l’umiliante sconfitta subita contro gli eterni rivali avrebbe, secondo la stampa spagnola, scatenato le ire dell’ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo guarito

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ronaldo ‘tradito’ | Big offerto all’Inter!

Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Ronaldo chiede chiarezza

Stando a ‘Don Balon’, infatti, dopo la partita contro i catalani l’attaccante portoghese avrebbe lanciato una sorta di ultimatum ai bianconeri, chiedendo decisioni drastiche ad Andrea Pirlo e ad Andrea Agnelli sul fronte mercato. Se non dovesse esserci una decisa inversione di rotta nei prossimi mesi, Ronaldo potrebbe addirittura decidere di lasciare Torino in anticipo, solleticando così gli appetiti di Manchester United e Psg.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Spezia-Juventus, ESCLUSIVO Chisoli: “Possiamo fare punti con Ronaldo in campo”