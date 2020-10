Cristiano Ronaldo torna a disposizione di Andrea Pirlo: dopo 19 giorni, il fuoriclasse della Juventus è guarito dal Covid-19

L’attesa è finita: Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19 e potrà mettersi a disposizione di Andrea Pirlo dopo aver superato le visite d’idoneità. A distanza di 19 giorni dal primo tampone positivo, CR7 ha sconfitto il virus.

“Cristiano Ronado – si legge nella nota pubblicata dalla Juventus – ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Il portoghese potrà quindi tornare in campo dopo aver saltato quattro partite: le due di Champions League, contro Dinamo Kiev e Barcellona, e due in campionato, contro Verona e Crotone. Gare in cui la Juve ha avuto non poche difficoltà riuscendo a fare bottino pieno soltanto in Ucraina e raccogliendo appena due punti in Serie A.