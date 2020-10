Il Manchester United è pronto a cedere, con la formula del prestito, Donny van de Beek. Il centrocampista ha bisogno di giocare con continuità

Arthur, Bentancur, McKennie e Rabiot: sono questi i centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo. Gli anni in cui i bianconeri disponevano dello stesso ex numero 21, Marchisio, Vidal e Pogba sembrano davvero lontani. Servono rinforzi in mediana e la Juventus è chiamata a correre ai ripari già nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio.

Un’occasione per migliorare il centrocampo può arrivare dall’Inghilterra e più precisamente dal Manchester United. Non stiamo parlando di Paul Pogba, che continua ad essere un sogno di difficile realizzazione bensì di Donny van de Beek, arrivato in estate dall’Ajax per 39 milioni di euro più bonus. L’olandese sta faticando a trovare spazio e a gennaio – come riporta ‘TodoFichajes’ – potrebbe lasciare i Red Devils con la formula del prestito. Se si dovesse trovare un accordo per un diritto di riscatto, l’affare potrebbe davvero decollare.

