Calciomercato Roma, Fonseca in bilico: Sarri presto libero

Maurizio Sarri presto si libererà contrattualmente dalla Juventus. Il tecnico può decidere di sposare il progetto Roma, dove Fonseca resta in bilico

Ore calde per l’addio definitivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il tecnico, esonerato questa estate per far posto ad Andrea Pirlo in panchina, è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2022. Mancano ancora dei dettagli per la risoluzione contrattuale: si sta lavorando per arrivare alla fumata bianca, l’ex Napoli sarà così libero di poter trovare una nuova sistemazione, quasi certamente in Italia.

Sarri vuole un progetto ambizioso, che gli possa permettere di continuare a vincere. L’idea Fiorentina non sembra decollare. Contrariamente il tecnico è affascinato dalla Roma: un approdo nella Capitale appare davvero possibile anche perché la posizione di Paulo Fonseca, che continua ad essere in bilico.

Il portoghese non convince in pieno la nuova proprietà e i risultati altalenanti non lo aiutano di certo. Un’altra idea per la panchina giallorossa è rappresentata da Massimiliano Allegri, che piace, però, parecchio anche all’estero. Psg, Real Madrid e Manchester United potrebbero presto decidere di cambiare guida tecnica e il livornese vuole farsi trovare pronto per tornare subito al top.

