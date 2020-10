Juventus-Sarri, l’addio è quasi ufficiale: nuovi contatti per la risoluzione. Ultime CM.IT

Il tecnico ex Napoli ha raggiunto da una settimana l’accordo per la rescissione del contratto

In queste ore, è in corso, come appreso da Calciomercato.it una video conference tra i vertici della Juventus e Fali Ramadani, rappresentante di Maurizio Sarri. Da una settimana abbondante c’è un principio di accordo tra il club bianconero e l’entourage del tecnico per la risoluzione del contratto. Nelle prossime ore è prevista anche l’ufficialità della rescissione del legame tra Sarri e la Juventus, così da consentire all’ex allenatore anche di Napoli ed Empoli di tornare in panchina. Intercettate da Calciomercato.it, fonti vicine al tecnico ha confermato la rescissione ad un passo, aggiungendo sul futuro di Sarri: “Non può sbagliare la sua prossima scelta”.

La Fiorentina corteggia Sarri

Con la Fiorentina ci sono stati diversi contatti indiretti, con l’attesa di conoscere sia la decisione del club su Iachini (e senza esercitare pressioni) sia di comprendere le reali ambizioni della società gigliata. Per il momento Sarri non ritiene all’altezza la rosa viola, è libero e guarda anche all’estero per continuare il percorso vincente che lo ha visto sollevare prima Europa League e poi scudetto negli ultimi due anni.

