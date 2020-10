Svolta importante in ottica calciomercato Juventus dopo il ko contro il Barcellona. Pirlo può sorridere: colpaccio a gennaio

La sconfitta interna contro il Barcellona non compromette il cammino in Champions League (visto anche il pareggio tra Dinamo Kiev e Ferencvaros), ma apre comunque la prima crisi in casa Juventus. Sul banco degli imputati finisce il tecnico Andrea Pirlo per le sue scelte, ma anche chi (il presidente Agnelli) ha deciso di affidare la panchina ad un tecnico senza nessuna esperienza. Non si risparmiano, infine, nemmeno critiche al CFO bianconero Paratici per il mercato estivo che non avrebbe rinforzato a sufficienza la rosa. Senza Cristiano Ronaldo – ai box per la positività al coronavirus – e con un Dybala a mezzo servizio, la Juve ha palesato tutti i suoi limiti, non andando oltre il pareggio contro Crotone e Verona. A gennaio potrebbero esserci grosse novità: secondo il portale iberico ‘Don Diario’, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere per Isco, il quale preferirebbe trasferirsi a Torino piuttosto che accettare la corte di Everton e Siviglia. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro che il Real Madrid sembra intenzionato ad accettare. Un rinforzo importante per Pirlo. O chi per lui…

