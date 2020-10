Calciomercato Juventus, Condò: “Ecco chi aveva chiesto Pirlo”

Calciomercato Juventus, critica del giornalista Paolo Condò ai bianconeri dopo il ko con il Barcellona: la richiesta non esaudita di Pirlo

Davvero poche attenuanti per la Juventus, sconfitta ieri sera per 2-0 in casa dal Barcellona in Champions League. Sconfitta che per i bianconeri fortunatamente non pregiudica le possibilità di qualificazione al turno successivo, vista la caratura inferiore delle altre avversarie del girone, ma che apre interrogativi su Pirlo e sulla consistenza della rosa a sua disposizione. Critica molto affilata da parte di Paolo Condò, ieri sera, negli studi di ‘Sky Sport’ nel postpartita: “Credo che andasse rinforzato il centrocampo. So che Pirlo aveva chiesto a lungo Locatelli e credo che alla Juve servisse una mezzala di qualità come lui”. Nel mirino dunque anche l’operato di Paratici. Il dirigente aveva avuto contatti a settembre con il Sassuolo per il centrocampista, ma le richieste elevate dei neroverdi (circa 40 milioni) lo avevano scoraggiato a proseguire nella trattativa. La scelta di non insistere potrebbe essere adesso uno dei maggiori rimpianti e contribuisce a mettere Pirlo sulla graticola.

