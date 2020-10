Calciomercato Juventus, Pirlo già bocciato: “Agnelli ci ripensi”

Calciomercato Juventus, Pirlo e i bianconeri affondano nettamente contro il Barcellona: il tecnico già a rischi

Il primo big match di Pirlo da allenatore è stato un fallimento. Juventus nettamente battuta dal Barcellona, forse anche oltre lo 0-2 finale. La superiorità dei blaugrana è apparsa evidente, così come le difficoltà dei bianconeri ad esprimere un certo tipo di gioco, ammesse anche dal tecnico. Il quale gode ancora di credito in società, ma potrebbe non essere infinito, anzi. La sua posizione sarebbe già a rischio e secondo il giornalista Fabio Ravezzani, su Twitter, il presidente Agnelli farebbe bene a correre ai ripari. Netta la stroncatura del direttore di ‘TopCalcio24’: “Tatticamente non riesce nulla a Pirlo – ha scritto – Juve davvero deludente, a me sembra che la cifra tecnica del centrocampo sia enormemente più bassa rispetto agli ultimi anni. In generale la squadra ha perso troppa qualità complessiva investendo tutto sul solo CR7. Per questo ora più che mai servirebbe un pragmatico come Allegri in panchina. Fossi in Agnelli ci penserei in tempi brevissimi se va avanti così”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Pirlo: “Siamo contati, è stato frustrante in 10. I ragazzi non hanno capito una cosa”

Juventus-Barcellona, Pirlo nel mirino: bufera sui social contro il ‘maestro’