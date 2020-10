Juventus-Barcellona, Pirlo nel mirino: bufera sui social contro il ‘maestro’

Juventus-Barcellona difficile per i bianconeri, critiche dei tifosi a Pirlo sui social: scoppia la bufera sul tecnico

Primo tempo in grande sofferenza per la Juventus contro il Barcellona, con i catalani in vantaggio per 1-0 e in alcuni frangenti davvero padroni del campo, più volte vicini al raddoppio. Approccio della squadra di Pirlo alla partita non negativo in generale, ma i blaugrana fanno davvero paura quando hanno il pallone. Al punto che qualcuno chiede al tecnico di tornare in campo, per dare più sostanza al gioco. Ma non mancano le critiche, anche piuttosto dure. Su Twitter, ecco alcuni dei post più pungenti:

Questa Juve fa veramente ridere ma l'importante che Pirlo, a differenza di Sarri, indossi la giacca e cravatta per il classico stile Juventus. — Danilo D'Auria (@dadaur18) October 28, 2020

#Pirlo non è in grado di allenare la #juventus. Ha pareggiato con Roma, Crotone e Verona, e sicuramente perderà contro il #Barca. #pirloout — Benderdifender (@benderdifender) October 28, 2020

Alla prima di campionato quelli di #SkySport avevano descritto #Pirlo come un mix fra Guardiola e Capello. È sempre più chiaro come invece sia un mix fra Maifredi e Ferrara #JuveBarca #Juventus — Adriano Biondi (@adrianobiondi) October 28, 2020

Capisco le assenze , ma proprio per questo ci vuole più equilibrio tattico . Stento davvero a caPIRLO !!! #JuveBarca #juventus #JuventusBarcelona #pirlo — Vito Di Paola (@ViDiPaola) October 28, 2020

Pirlo Out — Fadli Ramadhan (@fadlier) October 28, 2020