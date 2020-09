Roma, mercato congelato in attesa della Juve: le ultime di CM.IT su Allegri e Sarri

Fonseca resta in bilico: la dirigenza contatta i due toscani ex bianconeri

Il mercato della Roma vive una fase di profonda riflessione e attesa. Prima della sfida con la Juventus, in programma domenica all’Olimpico, non sono previste quindi particolari accelerazioni o chiusure di trattative importanti. Ora i dirigenti vogliono concentrarsi sull’allenatore, dal cui futuro dipenderanno inevitabilmente le prossime mosse in entrata ed uscita del club. Fonseca resta sotto esame e con il passare dei giorni appare sempre più lontano dalla Roma. La sfida con la Juventus potrebbe quindi solo rimandare quello che – secondo indiscrezioni di calciomercato.it – alcuni dirigenti hanno già deciso da tempo, ovvero l’esonero del tecnico portoghese per far spazio ad uno tra Allegri e Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus: per l’ultimo colpo servono le cessioni

Calciomercato Roma, Fonseca in bilico: ecco i sostituti

Il primo, come è noto, ha dato la sua disponibilità, tanto che ha molto apprezzato l’attuale permanenza di Dzeko (per il quale, però, resta forte l’interesse di due big straniere). Anche Sarri ha fatto capire di essere pronto a sposare il progetto dei Friedkin. L’ex Napoli reputa competitiva l’attuale rosa giallorossa e ha voglia matta di ritornare in sella dopo l’esonero da parte di Agnelli. Tra l’altro, un suo ingaggio costerebbe meno rispetto a quello di Allegri visto che incasserebbe una buonuscita dai Campioni d’Italia prima di firmare con la nuova società. E sullo sfondo resta Ralf Ragnick, che già avuto dei contatti con i Friedkin nelle scorse settimane. Insomma, il post partita di Roma-Juventus si preannuncia particolarmente bollente, con immediati e importanti riflessi sul mercato…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zazzaroni: Morata un rattoppo, Dzeko prima scelta