Calciomercato, ora Dzeko sfida la Juve: ultime e retroscena CM.IT

Calciomercato Roma, Dzeko resta nella Capitale e domenica sfiderà proprio la Juventus che lo inseguiva: i retroscena sul bosniaco

Edin Dzeko resta alla Roma. A meno di clamorosi e inattesi colpi di scena, il bosniaco giocherà domenica contro la Juventus e continuerà la sua avventura nella Capitale. Certo, metabolizzare la delusione bianconera non sarà immediato. Così come ci vorrà del tempo per ricomporre il rapporto con Fonseca: ma l’ex City è pronto a dare ancora una volta il massimo per la causa giallorossa.

Negli ultimi giorni si è confrontato spesso con alcuni compagni di squadra e con la stessa Juventus, che gli ha spiegato i motivi della virata su Morata. L’ostacolo, come è noto, è stato il mancato accordo per il trasferimento di Milik alla Roma e la contestuale volontà dei giallorossi di provare a trattenerlo anche per puntare ad un grande allenatore, come Allegri. Il tecnico livornese resta la prima scelta in caso di esonero di Fonseca, con Sarri subito dietro mentre non risultano contatti con Mazzarri. A Trigoria continuano a coltivare anche il sogno Paratici. D’altronde la posizione del dirigente bianconero non è più così solida. A Torino non hanno gradito il -90 milioni del bilancio, l’arrivo in ritardo dell’attaccante (tra l’altro non una primissima scelta) e le evidenti difficoltà sul fronte uscite.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Verona-Roma, caso Diawara: la decisione UFFICIALE del giudice sportivo

Calciomercato Roma, idea in attacco | Potrebbe arrivare con Allegri!